Kasabanın sular altında kalmasına, Hoover Barajı’nın inşa edilmesinin ardından Mead Gölü’nün oluşturulması neden oldu. Göl 1935’te dolmaya başlayınca St. Thomas’ın sakinleri bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Yükselen sular zamanla evleri, yolları ve kasabanın diğer bölümlerini tamamen kapladı.

SU SEVİYESİ BİNALARIN 18 METRE ÜZERİNE ÇIKTI

St. Thomas, 1865 yılında kuruldu ve zamanla yaklaşık 500 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşime dönüştü. Kasabada okul, postane, marketler, kilise ve otomobiller için garajlar bulunuyordu. Hoover Barajı’nın yapılmasıyla birlikte bölgenin kaderi tamamen değişti.

Mead Gölü en yüksek seviyesine ulaştığında su, kasabadaki en yüksek yapının yaklaşık 18 metre üzerine kadar çıktı. Evler, yollar ve diğer yapılar onlarca yıl boyunca gölün altında kaldı. Su seviyesindeki dalgalanmalar nedeniyle kalıntılar geçmişte zaman zaman görünse de son yıllardaki düşüş St. Thomas’ı yeniden tamamen açığa çıkardı.

SOKAKLARINDA YENİDEN YÜRÜNEBİLİYOR

Bugün St. Thomas’ın eski sokakları ile bina temelleri karadan görülebiliyor. Ziyaretçiler yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş parkurunu kullanarak bir zamanlar insanların yaşadığı sokakların arasından geçebiliyor. Alanda evlerin temellerinin yanı sıra cam parçaları ve yerleşimden kalan başka izlere de rastlanıyor.

Kasabanın yeniden görünür hale gelmesinin nedeni ise Mead Gölü’ndeki su seviyesinin geçmişe kıyasla büyük ölçüde gerilemesi. Böylece onlarca yıl boyunca gölün altında kalan St. Thomas, bugün terk edilmiş bir hayalet kasabanın kalıntıları olarak tamamen karadan gezilebiliyor.