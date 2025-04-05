Yörede tahta kalıplara işlenen motiflerle basma tekniğiyle yapılan yazmacılık 6 asırlık geçmişe sahip. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Tokat yazmasının yaşatılması için TOGÜ de harekete geçti.

Üniversite bünyesinde iki yıl önce kurulan Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kentin kültürel mirasını korumak ve yaşatmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat'ın yazmacılığıyla ünlü bir şehir olduğunu söyledi.

Bu sanatı genç nesillere aktarmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Merkezimizde Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'ndeki hocalarımız bu alanda hem modern hem geleneksel tasarımların yaşatılması noktasında çalışmalar yapıyor. Yazmacılık tasarımlarıyla ilgili hocalarımız çeşitli çalıştaylar düzenleyecek, yaptıkları tasarımları geliştirecek. Bu alanda çalışan hocalarımıza, ustalarımıza, usta öğreticilerimize hem tasarımı geliştirme noktasında hem de bu sanatın yaşatılması noktasında akademik olarak destek olacaklar" dedi.

TOGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi ve Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Yücel de "Tokat'ımızın çok büyük değeri olan Tokat yazması ve geleneksel baskısı oldukça ilgi çekiyor. Aynı zamanda Tokat'ımızın çok büyük değeri" ifadesini kullandı.

Tokat yazması akademik çalışmaların da konusu

Yazmacılık konusunun tezlerde ve makalelerde de işlendiğini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tokat yazması başta olmak üzere kaybolmaya yüz tutmuş, özellikle ustaları azalmış geleneksel el sanatlarının akademide daha iyi işlenerek gelecek nesillere aktarımını sağlıyor. Tokat'ın özellikle geleneksel yöntemlerle çalışan ustalarının sesini duyurmak, onların yaptığı desenleri arşivlemek ve belgelemek bizim misyonlarımızdan, hedeflerimizden birisidir.

Bu kapsamda araştırmalar yapıyoruz, makaleler yazdık, belgeleme çalışmaları yaptık. Şu an Tokat yöresine ait binden fazla kalıp elde ettik. Anadolu motifleri, Tokat motifleri var. Ciddi arşiv oluşturduk. Bu kapsamda da söz konusu arşivi usta öğreticilere, yeni ustalara, bu sanata ilgi duyan insanlara aktarma gayesinde çalışmalar yapacağız, kurslar düzenleyeceğiz."