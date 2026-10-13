Dünyanın en çok tercih edilen çevrim içi tanışma platformlarından Teksas merkezli Bumble, hisse senetlerinde yaşanan sert yükselişle gündeme geldi.

Şirket hisselerindeki yüzde 50’ye yakın artış, teknoloji yatırım firması Ithaca ile yürütülen satın alma görüşmelerinde son aşamaya gelindiğine dair gelişmelerin ardından yaşandı.

ANLAŞMANIN BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ithaca’nın Bumble’ı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden devralması hedefleniyor. İleri aşamaya taşınan müzakerelerin ardından resmi anlaşmanın bu hafta içinde kamuoyuna duyurulabileceği ifade ediliyor.

Gerçekleşen son primlenmeyle birlikte piyasa değeri 580 milyon doların üzerine çıkan şirket, yine de 2021 yılında Nasdaq’ta halka arz edildiği dönemdeki 14 milyar doları aşan zirve değerinin oldukça gerisinde bulunuyor.

SEKTÖRDE BÜYÜME SIKINTISI VE REKABET BASKISI

Bumble cephesinde yaşanan bu olası satış hamlesi, çevrim içi flört pazarındaki genel gidişatla da yakından paralellik gösteriyor. Sektör genelinde büyüme hızının yavaşladığı ve rekabet şartlarının ağırlaştığı bir süreçten geçilirken, şirketin durumu piyasadaki baskıların ve yapısal dönüşüm ihtiyacının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.