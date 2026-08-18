Burdur'da dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dört kişi hafif yaralandı. Kaza, Burdur-Fethiye karayolu üzerinde Kuruçay Köyü Kavşağı'nda gerçekleşti. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yol yüzeyinde, plakası 01 ECJ 66 olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü tamamen kaybeden araç, şarampole doğru savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan üç kişinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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