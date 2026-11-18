Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayan TIR’a, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada otobüsteki 13 kişi yaralandı. TIR’da, şampuan ve sıvı sabun gibi kişisel temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılan Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES) yüklü olduğu öğrenildi. Taşınan maddenin bir kısmı kaza sırasında yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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