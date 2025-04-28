Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küçücek Mahallesi'nde yaşayan Turan Kılıçkan (64), damadı Yusuf Osman A. (37) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Yusuf Osman A., kayınpederi Turan Kılıçkan'ı bıçakla yaraladı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Turan Kılıçkan ise damadı Yusuf Osman A.'yı tabancayla ayaklarından vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen komşuları K.G. de yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

durumu ağır olan Turan Kılıçkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Osman A. ve komşuları K.G. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.