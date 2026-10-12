Yaklaşık 40 milyon dolar serveti bulunan dört çocuk annesi genç kadının, lüks bir daire yüzünden çıkan para anlaşmazlığı nedeniyle eski kocası, kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, cinayetin ana nedeninin Choi’nin eski kayınpederi adına kayıtlı olan 9 milyon dolar değerindeki lüks konutu satmak istemesi olduğunu belirtti.

Evi sattırmamak için genç kadını ölümle tehdit eden eski polis kayınpeder Kwong Kau'nun, Choi’nin ölmesi durumunda evin tamamen kendisine kalacağını düşünerek bu tüyler ürpertici planı hazırladığı kaydedildi.

KAFATASINI SEBZELELERLE BİRLİKTE KAYNATMIŞ

Kiralık bir köy evine tuzak kurularak çekilen ünlü modelin cesedi, burada hazırlanan adeta bir kasap odasında parçalara ayrıldı. Eve baskın düzenleyen emniyet güçleri; elektrikli testereler, et kıyma makineleri ve satırlarla karşılaştı.

Polis ekipleri yaptıkları aramada talihsiz kadının bacaklarını buzdolabında bulurken, kafatasını ise bir paslanmaz çelik tencerenin içinde sebzelerle birlikte kaynatılmış halde ele geçirdi. Katil zanlılarının etrafa kan sıçramaması için duvarları muşambayla kaplayıp yağmurluk ve yüz siperliği taktıkları belirlendi.

Eski koca, kayınpeder ve kayınbiraderin yargılandığı dava Hong Kong'da büyük infial yaratırken, mahkeme süreci devam ediyor.