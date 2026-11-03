İstanbul'da karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 70 yaşındaki Şerife Gül Andaç, damadı Öner Göktepe'den yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Donör olabilmek için kilo vermesi gereken 49 yaşındaki Göktepe, üç haftalık diyet ve egzersiz programıyla 94 kilodan 86 kiloya düştü.

Nakil, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Göktepe'nin karaciğerinin bir bölümü kayınvalidesine nakledildi.

NAKİL İÇİN KİLO VERMESİ GEREKTİ

Prof. Dr. Onur Yaprak, Andaç'ın haziran ayında karın içinde sıvı birikmesi ve ileri evre karaciğer yetmezliği bulgularıyla hastaneye başvurduğunu belirtti. Aile içinde donör adayları değerlendirilirken Andaç'ın kızının karaciğerinde yağlanma tespit edildi. Yaprak, yağlanmanın kilo verilerek azalmasını beklemenin birkaç ay sürebileceğini söyledi.

Bu sırada kendisinin de değerlendirilmesini isteyen Göktepe'nin karaciğerinde yağlanma bulunmadı. Ancak mevcut kilosuyla, ameliyat sonrasında kendisinde kalacak karaciğerin sol bölümünün vücuduna yetersiz gelme ihtimali vardı. Bu nedenle kilo vermesi istendi.

Yoğun diyet ve egzersiz programına başlayan Göktepe, hazırlık sürecini şöyle anlattı: “Üç haftalık sıkı bir diyet ve egzersiz programıyla yaklaşık 8 kilo verdim. 94 kilodan 86 kiloya düştüm. Aksi halde ameliyata girme ihtimalim yoktu.”

“SİGARA KULLANIYORDUM, ONU DA BIRAKTIM”

Tetkikler sırasında şeker değerlerinin yüksek olduğunu öğrendiğini söyleyen Göktepe, bu sürecin kendi sağlığı açısından da değişikliklere yol açtığını belirtti. Göktepe, “Sigara kullanıyordum, onu da bıraktım. Karaciğerimi verdim ama bunun kendi sağlığım açısından da artıları oldu” dedi.

Ameliyat öncesinde doktor ve hastane araştırması yaptıklarını da anlatan Göktepe, Prof. Dr. Yaprak ve ekibinin deneyiminin kendilerine güven verdiğini ifade etti.

“NE KADAR MİNNETTAR OLDUĞUMU ANLATAMAM”

Şerife Gül Andaç, siroz tanısının ardından nakil için araştırmaya başladıklarını söyledi. Dört çocuğu olduğunu belirten Andaç, kızının karaciğerinin uygun olmadığını, yurt dışında yaşayan oğlunun ise damar yapısının farklı çıktığını anlattı.

Damadına teşekkür eden Andaç, “Damadıma çok teşekkür ederim. Ne kadar minnettar olduğumu anlatamam” dedi.

Ameliyat sonrasının beklediğinden daha kolay geçtiğini belirten Andaç, organ bağışının önemini şu sözlerle vurguladı: “Organ bağışı çok önemli. Bir insanın yeniden hayata dönmesini sağlıyorsunuz. Hepimizin birbirine destek olması gerekiyor.”