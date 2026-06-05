Esenler Birlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre şüpheli, kayınvalidesinin yaşadığı apartmana gelerek zile bastı ve kapının açılmasını bekledi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren şahsın, kayınvalidesini iterek yere düşürdüğü ve ardından eve girdiği belirtildi. Yaşanan gerginliğin ardından evden çıkan şüphelinin bir süre sonra tekrar adrese döndüğü ve bu kez yardım etmeye çalıştığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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