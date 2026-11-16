İstanbul Beşiktaş'ta 24 yaşındaki Umut Andık'ın öldüğü gece kulübü saldırısına ilişkin soruşturma, Beyoğlu'nda ikinci bir cinayeti ortaya çıkardı. Polis incelemesinde, halıya sarılı cesedi bulunan 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'ın, yasa dışı bahis örgütünün kayıp 1 milyon dolarından sorumlu tutulduğu için öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında, eğlence mekanının sahibinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İki kişi serbest bırakılırken beş şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAYIP PARAYI GÖRÜŞMEK İÇİN ÇAĞRILDI

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre Kalkan, yasa dışı bahis örgütünün finans işleriyle ilgileniyordu. Örgütün 1 milyon dolarının kaybolmasının ardından sorumlu tutulan Kalkan, konuyu görüşmek üzere Türkiye'ye çağrıldı ve 2 Kasım'da Gürcistan'dan Sütlüce'deki eve geldi.

Kalkan'ın Türkiye'ye gelirken ailesine, "Beni aramayın. Bir konuyu görüşmek için Türkiye'ye geliyorum" dediği öğrenildi. Kalkan'ın eve geldikten sonra örgüt üyeleri tarafından başından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin ifadeleri üzerine cesedin saklandığı adresi belirleyen ekipler, 13 Kasım'da Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'taki dört katlı binanın bodrum katındaki dairede arama yaptı. Kadavra köpeği Zeyna'nın da kullanıldığı aramada halıya sarılı erkek cesedi bulundu. İlk incelemede yaklaşık 10 gün önce silahla öldürüldüğü belirlenen kişinin Kalkan olduğu tespit edildi.

ÇALINTI ARAÇTA KÜREK VE ÇİZME BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı başında İstanbul'da art arda yaşanan gasp, haraç ve cinayet olayları üzerine çalışma başlatmıştı. Sütlüce'de 3 Kasım'da bulunan çalıntı ve sahte plakalı araçta yapılan incelemede kürek ve çizme ele geçirilmişti.

Soruşturmada bu aracın, Kalkan'ın cesedini ormanlık alana götürüp gömmek için hazır bekletildiği, ancak şüphelilerin cesedi gömemediği belirlendi.

PARA VE SİLAH TALEBİNİN ARDINDAN İKİ SALDIRI

Polis, 6 Kasım'da Beşiktaş'ta ve 8 Kasım'da Eyüpsultan'da iki evin kurşunlanmasını da araştırdı. Bir iş insanından para istendiği, ödeme yapılmayınca yakınlarına ait evlerin hedef alındığı tespit edildi.

Soruşturmaya göre örgüt üyeleri, daha sonra Beşiktaş'taki bir eğlence mekanının sahibinden para ve silah istedi. Talebin karşılanmaması üzerine Kuruçeşme'deki mekan, 11 Kasım'da Yenay Z. ve Musa O. tarafından kurşunlandı. Bu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mekan sahibinin olayı polise bildirmeden kendisini tehdit eden yurt dışı bağlantılı örgüt liderini aradığı, ayrıca üç kişi çağırarak güvenliği artırdığı belirlendi. Görüşmenin ardından motosikletle aynı mekana gelen şüphelilerin yeniden ateş açtığı, kapının önünde bekleyen Umut Andık'ın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüphelilerin Kuruçeşme'deki silahlı saldırıdan önce Şişli'deki bir gece kulübüne götürülerek eğlendirildiği de soruşturmada elde edilen bilgiler arasında yer aldı.