Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Çubukharmanı Mahallesi'nde yaşayan besici 59 yaşındaki Dursun Şengül sabah saatlerinde küçükbaşlarını otlatmak amacıyla Bostançayırı Yaylası'na gitmişti. Ancak akşam saatlerinde küçükbaşlar mahalleye dönerken, Şengül'ün geri dönmediği fark edildi.
Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalle halkının da katıldığı arama çalışmaları sonucunda Şengül, mahalleye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kefenli mevkisinde hareketsiz şekilde bulundu.
Yapılan sağlık kontrollerinde, Şengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Besicinin cansız bedeni, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.