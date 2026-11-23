Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı’ya ait olduğu iddia edilmişti. Bardakcı'nın gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaşması sosyal medyada gündem olmuş ve aslanın milli futbolcuya ait olabileceği iddia edilmişti.

ABDÜLKERİM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organı olan GS TV'ye konuşan Abdülkerim Bardakçı şu ifadeleri kullandı: "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim."