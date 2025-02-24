Yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, 'Find My Share Item Location' (Nesne Konumunu Paylaş) uygulamasıyla kayıp, geciken veya unutulan bagajların hızlı bir şekilde yolculara teslim edilmesini sağlayacak.

Yolcularına yenilikçi imkanlar sunan havayolu şirketi, sefer sonrasında kayıp, geciken veya unutulan bagajların yolculara teslimi sürecini hızlandırmak için yeni bir proje hayata geçirdi. Apple’ın 'Find My Share Item Location' uygulamasıyla, kayıp geciken bagajların tespit edilmesi ve yolculara ulaştırılması sağlanacak.

KAYIP BAGAJ BELİRSİZLİĞİ BİTİYOR

AirTag veya 'Find My' uyumlu ağ aksesuarlarının konumunu güvenli bir şekilde AJet ile paylaşarak bagajlarını daha kısa sürede teslim alabilecek. Uygulama ile kayıp bagaj sürecinde yaşanan belirsizliklerin en aza indirilmesi ve AJet misafirlerinin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Yeni uygulamada bagaj konumları web adresi üzerinden AJet ile paylaşılabilecek.