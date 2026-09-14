Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada anne Elif Balıkçı'nın savcılıkta verdiği yeni ifade, soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme oldu.

ANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Balıkçı, daha önce verdiği ifadeleri eşi Yusuf Balıkçı'nın kendisini korkutması ve yönlendirmesi nedeniyle verdiğini söyledi.

BABAYLA İLGİLİ İDDİA

Anne Balıkçı'nın yeni beyanında, Yusuf Balıkçı'nın Büşra bebeğin sırtına sert şekilde vurduğunu ve bunun sonucunda bebeğin hayatını kaybettiğini iddia ettiği belirtildi.

CESEDİN BIRAKILDIĞI YERİ SÖYLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Elif Balıkçı, ifadesinde baba Yusuf Balıkçı'nın bebeği çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki araziye götürdüğünü ve taşların arasına bıraktığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde, Diyarbakır’dan besicilik yapmak için geçici olarak gelen ailenin 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı, 10 Eylül’de yaşadıkları çadırda kayboldu. Anne Elif Balıkçı’nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, komando ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, arazide bir gün boyunca çalışma yapıldı.

Aramalar sırasında bebeğin yabani hayvanlar tarafından götürülmüş olabileceği ihtimali de değerlendirildi. Çadırdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Büşra’ya ait bazı kıyafetler bulundu. Ancak kıyafetlerde yırtık, hasar veya kan izine rastlanmadı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle bebeğin para karşılığında satılmış veya kaçırılmış olabileceği şüphesi üzerine anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 kişi gözaltına alındı. Anne, jandarmadaki ikinci ifadesinde Büşra’nın eşi tarafından para karşılığında başkalarına verildiğini ve kaybolma olayının kurgulandığını itiraf ettiğini söyledi. Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddederek bebeğin kaybolduğuna ilişkin ilk ifadesini tekrarladı.

Jandarma ekipleri, Büşra’ya ulaşmak ve olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay günü köyde düzenlenen yemek programı nedeniyle yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle bölgeden geçen araçların tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edilmesi beklenirken, şüpheliler arasında olay günü yaylada hayvanlara aşı yapan bir veteriner hekimin de bulunduğu ifade edildi. Öte yandan olayın yaşandığı yayla bölgesi güvenlik çemberine alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.