Sivas Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10’a yükseldi.

Gözaltında bulunan baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı ile akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B., M.D., M.B., çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve A.Ç.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

YAYLADA YENİDEN ARAMA

Anne Elif Balıkçı’nın, bebeğinin eşi tarafından öldürülerek araziye bırakıldığını iddia etmesinin ardından Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

AFAD, jandarma ve komando ekiplerinin katıldığı çalışmalara yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeği de destek veriyor.

BÜŞRA 10 EYLÜL’DE KAYBOLDU

Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül’de bebeği Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaylada arama çalışması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı ve annesi Elif Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan veteriner hekim ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YAYIN YASAĞI KARARI

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.