İngiltere’nin Suffolk bölgesindeki kırsal bir arazide kaybolan bir çekici aramak amacıyla başlatılan çalışma, Britanya tarihinin en büyük arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü. Metal dedektörüyle yapılan aramada, Roma dönemine ait 15.000’den fazla parçadan oluşan "Hoxne Hazinesi" gün yüzüne çıkarıldı.

ÇEKİÇ ARAMAK İİN GİTTİĞİ YERDE ROMA HAZİNESİ BULDU

Edinilen bilgilere göre olay, 16 Kasım 1992 tarihinde meydana geldi. Çiftçi Peter Whatling, arazisinde kaybettiği çekici bulabilmek için arkadaşı Eric Lawes’tan yardım istedi. Ödünç aldığı metal dedektörüyle sahada arama yapan Lawes, yer altından ardışık metal sinyalleri aldı.

Yapılan ilk kazılarda antik sikkeler, gümüş kaşıklar ve altın nesnelerin bulunması üzerine durum derhal arkeoloji yetkililerine bildirildi. Ertesi gün başlatılan acil kurtarma kazısıyla tüm nesnelerin konumları uzmanlar tarafından kayıt altına alındı. 15 bin altın ve sikkenin yanı sıra gümüş mutfak eşyaları, kutunun parçaları ve mücevherler de eklendiğinde, toplam ağırlık yaklaşık 34 - 35 kilogramı buluyor.

AHŞAP KUTUNUN İÇİNDEN 15 BİNDEN FAZLA ESER ÇIKTI

Arkeologların incelemelerinde, nesnelerin zamanla çürüyen ahşap bir kutu içerisine belirli bir düzende yerleştirildiği tespit edildi. İyi korunmuş durumda olduğu belirtilen koleksiyondan şu parçalar çıktı: 14 bin 865 adet altın, gümüş ve bronz Roma sikkesi, yaklaşık 200 adet işlenmiş kolye, bilezik ve yüzük gibi mücevherler, gümüş kaşıklar, kaseler ve mutfak gereçleri, Roma hakimiyetinin son dönemine ait dekoratif objeler.

5. YÜZYILIN BAŞINDA GÖMÜLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Uzmanlar, hazinenin 5. yüzyılın başlarında, Roma’nın Britanya’daki yönetiminin zayıfladığı ve siyasi istikrarsızlığın arttığı bir dönemde gömüldüğünü öngörüyor. Güvenlik gerekçesiyle geçici olarak saklandığı tahmin edilen varlıkların sahiplerinin kim olduğu ve dönmeme nedenleri ise netleştirilemedi.

İngiliz makamları tarafından 1993 yılında resmi olarak "ulusal hazine" statüsüne alınan koleksiyona, dönemin şartlarında yaklaşık 1,75 milyon sterlin değer takdir edildi. Bu tutar, arazi sahibi ile bulucu arasında paylaştırıldı.