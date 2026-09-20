Kırsal Konuk Mahallesi'nde yaşayan Karayel, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dron ve arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarla mahalle kırsalında geniş çaplı arama başlatıldı. CESEDİ MİSIR TARLASINDA BULUNDU Yapılan aramalar sonucunda Karayel'in cesedi, bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri tarafından olayın aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

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