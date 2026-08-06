Öğrencinin aktardığına göre olay, Mong Kok ile Hung Shui Kiu arasında sefer yapan KMB 268X numaralı otobüste meydana geldi. Cüzdanını kaybettiğini fark eden öğrenci, aynı gün otobüs terminali ve polise bildirim yaptı ancak beş gün boyunca herhangi bir sonuç alamadı.

Aradan geçen sürenin ardından öğrencinin okulundan bir kişi, kayıp cüzdanın bulunduğunu ve iletişim bilgilerinin bırakıldığını haber verdi.

‘PİYASA FİYATI 1000 HONG KONG DOLARI’

Öğrenci, cüzdanı bulan kişinin neden doğrudan polise teslim etmek yerine günlerce elinde tuttuğunu sorguladı. İddiaya göre cüzdanı bulan kişi, teslim etmek için öğrencinin yaşadığı siteye taksiyle gittiğini ancak güvenlik görevlilerinin cüzdanı kabul etmediğini belirtti.

Daha sonra okul aracılığıyla öğrenciye ulaşan kişi, cüzdanı iade etmek için yaptığı masrafların karşılanmasını istedi. Öğrenci ise teşekkür amacıyla ödeme yapmak istediğini ancak karşı tarafın kayıp eşyayı teslim etmenin “piyasa fiyatının 1000 Hong Kong doları” olduğunu söylediğini aktardı.

Bu miktarı karşılayamayan öğrenci, 100 Hong Kong doları verdi.

'RAHATSIZ ETMEYE DEVAM ETTİ'

Öğrenci, yaptığı paylaşımda 100 Hong Kong dolarının yeterli görülmediğini ve cüzdanı bulan kişinin kendisine sürekli mesaj göndermeye ve aramaya devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca karşı tarafın anlattıkları arasında çelişkiler olduğunu savunan öğrenci, taksi yolculuğuyla ilgili farklı açıklamalar yapıldığını belirterek yaşananları sorguladı.

Olay sosyal medyada geniş tartışmalara yol açarken, bazı kullanıcılar kayıp bir eşyayı sahibine ulaştırmanın iyi niyetli bir davranış olduğunu ancak bunun yüksek miktarda para talebine dönüştürülmesinin doğru olmadığını savundu.

Bazı kullanıcılar ise benzer deneyimlerini paylaşarak, kayıp telefon ve eşyaların iadesi sırasında para talep eden kişilerle karşılaştıklarını anlattı. Bir kullanıcı, kayıp telefonunu iade etmek için para isteyen bir sürücüye polisi arayacağını söylediğini aktardı.