Fon skandalının en çok tartışılan isimlerinden Osman Arıkan Nacar, kriz patlamadan önce 20 milyar lira çekerek kayıplara karıştı. Nacar ailesinin siyaset ve inşaat sektöründeki bağlantıları dikkat çekiyor. Nacar’ın ağabeyi Halil Nacar siyasete AKP’den girdi.

Mart 2024 seçimlerinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevinden istifa ederek Yüreğir belediye başkan adayı gösterildi. Kazanamayınca görevine geri döndü.

3 BÜYÜK İHALE

Kardeşlerin en küçüğü Caber Nacar ise 2015’te 100 bin TL sermaye Canfen İnşaat firması kurdu. Kısa sürede ihale kralı oldu ve şirketin sermayesi ise 9.5 yılda 2 bin 70 katına ulaştı.

Canfen İnşaat, orman işletme müdürlüklerinin idari bina ve lojman ihalelerini aldı. Hatay’daki Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü’nün idari bina ve lojman yapım ihalesini 2024’te 156 milyon 953 bin liralık sözleşmeyle üstlendi. İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü’nün hizmet evi ve lojman yapımı ihalesini de 2023’te 98 milyon 500 bin liraya aldı. Kahramanmaraş’taki Pazarcık–Narlı Orman İşletme Şefliği’ idare binası ve hizmet evleri ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesini ise 2023’te 75 milyon liraya aldı. İhalelerin toplamı 330 milyon 453 bin lirayı buldu.

627 MİLYON KAZANDI

Haymana Belediyesi’nin Cimcime Sultan Kaplıcası yapım işini de Canfen–Baylaz İnşaat ortaklığı ile 2022’de 109 milyon 212 bin liraya aldı.

Canfen’in 2020- 2023 arasında kamudan aldığı ihalelerin toplamı 627 milyon liraya ulaştı. İhaleler arasında Adana Ticaret Odası hizmet binası, Akkuyu lojmanları, Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrenci yurdu ve Alanyaspor tesisleri de var.

Firari Nacar kimin kasası?

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Osman Arıkan Nacar’ın siyasi ve ticari bağlantıların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi:

Cevdet Akay

“Nacar’ın bağlantıları, meselenin yalnızca finans dünyasıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Siyasetin ve kamu kaynaklarının iç içe geçtiğini ortaya koyuyor. Fonda adı geçen isimlerin aile çevresindeki siyasi bağlantıların ve kamu ihalelerinin gündeme gelmesi tesadüf değil. Nacar kimin kasası? Bu ortaya çıkarılmalı. Vatandaştan şeffaflık istenirken, kamuda aynı ilkeler eksiksiz uygulanmalı.”