Siirt'te kaybolan 18 yaşındaki genç kız, ekiplerin dron destekli 20 saatlik yoğun çalışması sonucunda dağlık bölgede bulundu. Bulunduğu an itibariyle hemen hastaneye sevk edilen E.B., tedavi altına alındı.

20 Saatlik Umut Dolu Arama

Siirt'te 1 Mart tarihinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan E.B. için ailesi büyük bir endişeye kapılarak Cumhuriyet Şehit Osman Demir Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarına ulaşamayan aile, yetkililerden yardım istedi.

Ekipler Seferber Oldu

Kızın kaybolduğu ihbarının ardından, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çalışmalara AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de destek verdi. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, dron yardımıyla genç kızın izini sürerek sonuca ulaştı.

Dağlık Arazide Bulundu

Kapsamlı arama çalışmalarının 20'nci saatinde, E.B., evine 5 kilometre uzaklıktaki Siirt-Eruh yolu üzerinde bulunan dağlık bölgede bulundu.

Hastaneye Kaldırıldı

Bulunduğu an itibariyle sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Yetkililer, bu tür kayıp vakalarında zamanın kritik önem taşıdığını belirterek ailelerin benzer durumlarda en kısa sürede yetkililere haber vermesi gerektiğini vurguladı.