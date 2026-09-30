Yangın, saat 19.00 sıralarında Teomanpaşa Mahallesi 2295 Sokak’taki 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre, 8 gündür kayıp olan oğlunu aramak için İstanbul’a giden Hasan A.’nın evinden bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın haberini alan Hasan A.’nın ise komşusu İlknur Bodur’dan evle ilgilenmesini istediği öğrenildi.

İLK MÜDAHALEYİ KOMŞULAR YAPTI

Dairenin karşısında yaşayan ailenin çocuğu, balkondan eve girerek apartman sakinleriyle birlikte yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangına ilk müdahale eden komşulardan İlknur Bodur, çocukların yanık kokusunu fark etmesi üzerine durumu anladıklarını söyledi.

Bodur, “İşten saat 18.00’de geldim. Çocuklar koşarak geldi, yanık kokusu aldıklarını söylediler. Benim burnum pek koku almadığı için yukarıdaki komşulara sordum. Onlar da kokuyu aldıklarını söyledi” dedi.

Ev sahibinin kendisine ulaştığını belirten Bodur, karşı komşunun oğlunun balkondan eve girerek yangına müdahale etmeye çalıştığını anlattı.

Hasan A.’nın oğlunun kayıp olduğunu belirten Bodur, “Komşumuz da İstanbul’a gitti. Oğlu kayıp, 8 günden beri. Televizyon programına gitti. Oğlunu bulmak için programa çıktı. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz” diye konuştu.

Bodur, ev sahibinin kendisinden daireyle ilgilenmesini istediğini belirterek yangın haberinin ardından komşular olarak müdahalede bulunduklarını ifade etti.

İTFAİYE SOKAĞA GİRMEKTE ZORLANDI

Yangın sırasında itfaiye ekiplerinin sokağa girişte park halindeki araçlar nedeniyle zorlandığını belirten Bodur, mahalle sakinlerine çağrıda bulundu.

Bodur, itfaiye araçlarının geçişini kolaylaştırmak için araç parklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekiplerince çalışma yapılırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.