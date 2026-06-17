2017 Miss Turkey güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı. Evlendikten sonra evinin kadını olan Aslı Sümen yıllar sonra Bodrum'a demir attı.
Itır Esen'in birinci olduğu yarışmada Aslı Sümen ikinci olmuştu. Daha sonra Itır Esen'in tacı elinden alınıp Aslı Sümen'e verilmişti.
2017 Türkiye Güzeli olan Aslı Sümen ardından oyunculuk sektörüne adım atıp evlenmişti.
Eylül 2024'te İngiliz sevgilisi Christopher Michael Bann (Chris Bann) ile evlenince evinin kadını oldu.
Günün Trend Haberleri
Güzellik yarışmasında gelen başarılı sonuç sonrasında Sümen hemen oyunculuğa başladı. Baht Oyunu, Erkek Severse gibi dizilerde rol aldı.
Bir ayağı Roma'da bir ayağı Londra'da olan güzel Bodrum'a demir attı.
Elinde cep telefonu mavi bikinisiyle suda kendini çekti.
Öte yandan ünlü güzelin yurt dışı tatil fotoğraflarına da beğeni yağdı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.