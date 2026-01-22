Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Aso Yanardağı'ndaki kraterin içinde helikopter gövdesine benzeyen ağır hasarlı bir nesneye rastlandığı belirtildi. Açıklamada, kraterde tespit edilen enkazın, dün kaybolan turistik helikoptere ait olduğu doğrulandı. Helikopterde olduğu belirtilen pilot ile 2 Tayvanlı yolcuyu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği aktarıldı. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde uçması planlanan turistik helikopterin, dün uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği kaydedilmişti. Bunun üzerine bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.

