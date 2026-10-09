Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde inşaat sektöründe çalışan 27 yaşındaki Akın Deniz, dün akşam saatlerinde konakladığı pansiyondan ayrıldı. Deniz'in geri dönmemesi üzerine yakınları ve mesai arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları, yapılan incelemeler sonucunda Şebinkarahisar Kalesi çevresine odaklandı.
SARP ARAZİDE YÜRÜTÜLEN ARAMA
Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarına ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden bölgede görev aldı. Sarp arazide yoğunlaşan çabalar sonucunda Akın Deniz'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Deniz'in cenazesi, gerekli incelemeler için Giresun Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin, memleketi olan Ankara'ya gönderileceği belirtildi.