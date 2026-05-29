Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gedik köyünde yaşayan 53 yaşındaki H.K., köyün yakınındaki köprü mevkisinde kayboldu.
Kadının suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Bölgeye ulaşan ekipler arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp kadının cesedi, köy deresine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından H.K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Göle Devlet Hastanesi morguna götürüldü.