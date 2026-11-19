Bolu’dan Kocaeli’ye oğlunu ziyarete gelen 80 yaşındaki İrfani Karaca’dan 8 gündür haber alınamıyor. Körfez ilçesinde kaybolan yaşlı adamın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.

OĞLUNUN EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre İrfani Karaca, Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde yaşayan oğlunun evinden 8 gün önce ayrıldı. Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Karaca’ya ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar, yaşlı adamın son görüldüğü noktadan itibaren yoğunlaştırıldı.

UÇURUM VE MAĞARALAR TEK TEK ARANIYOR

Arama çalışmalarının 8’inci gününde yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda bir yandan dronlarla havadan tarama yapılırken diğer yandan ekipler karadan yaya olarak bölgeyi kontrol ediyor.

İrfani Karaca’nın son görüldüğü çevrede uçurumların ve mağaraların bulunması, arama çalışmalarını daha kapsamlı hale getirdi.

ŞU ANA KADAR BİR İZE RASTLANMADI

Günlerdir devam eden arama çalışmalarına rağmen 80 yaşındaki İrfani Karaca’ya ait herhangi bir ize henüz ulaşılamadı. Ekiplerin yaşlı adamı bulmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.