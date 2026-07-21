ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında da gündeme gelen olayda konuşan Halime Pilğir, kardeşinin kaybolduğu gece eski eşinin evindeki tandırın sabaha kadar yandığını belirtti. Pilğir, durumdan şüphelenen köylülere aile tarafından “Kavurma yapıyoruz” denildiğini ifade etti.

BOŞANDIKTAN 1 GÜN SONRA KAYBOLDU

Siirt’te yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 17 Ekim 2024’te eşinden boşandıktan bir gün sonra kayboldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, Akyel’in cep telefonunun son sinyalinin eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede alındığını belirledi. Cinayet şüphesiyle derinleştirilen soruşturmada, Akyel’in eski eşi İsa Güç, kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, Şubat 2026’da “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KIZINA SAHİP ÇIK, ÖLDÜRÜLECEK'

Halime Pilğir, kardeşinin evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Pilğir, Mekiye Akyel’in evliliğinin üçüncü ayında eşinin ikinci bir kadınla evlenmek istemesi üzerine kaçmaya çalıştığını, bu sırada darbedilerek kolunun kırıldığını iddia etti.

Kardeşinin daha sonra Siirt Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirildiğini belirten Pilğir, eski eş ve ailesinin burada da tehditlerini sürdürdüğünü öne sürdü. Boşanma günü eski eşinin, Akyel’i baba evine bırakırken “Kızına ve oğluna sahip çık. Abilerim, eniştelerim sizi öldürecek” diyerek tehditte bulunduğunu aktaran Pilğir, kardeşiyle son olarak çocukları aracılığıyla görüştüğünü, telefonda arka planda eski eşinin sesini duyduktan sonra hattın kesildiğini söyledi.

'TANDIR SABAHA KADAR YANDI'

Pilğir, programda yer alan bir tanığın beyanlarına da değinerek, kaybolduğu gece eski eşinin ailesine ait tandırın sabaha kadar hiç sönmediğini ifade etti. Bölge şartlarında gece boyunca tandır yakılmasının olağan olmadığını belirten Pilğir, kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğünü düşündüklerini dile getirdi.

'KAVURMA YAPIYORUZ'

Pilğir, durumdan şüphelenen köylülere ailenin "Kavurma yapıyoruz" cevabını verdiğini söyledi. Akyel’in cansız bedenine ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.

AYNI KÖYDE BENZER 4 ÖLÜM

Olayın tekil olmadığını savunan Pilğir, aynı köyde 2021 yılında 4 çocuk annesi Saynur Süyüncü’nün de yakılarak öldürüldüğünü ve olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etti. Süyüncü ailesiyle görüşerek dosyanın yeniden Başsavcılığa taşınmasını sağladıklarını belirten Pilğir, adalet mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Pilğir ayrıca, kendisine satır fotoğrafları gönderilerek tehdit edildiğini ve davadan çekilmesi için baskı yapıldığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.