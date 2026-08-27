Daegu Katolik Üniversitesi’nde 20 Ağustos’taki mezuniyet törenine katılan Wen soyadlı genç kadın, törenin ardından Daegu’ya geçti. 23 Ağustos’ta Çin’e dönmesi beklenen öğrenciden ailesi ve arkadaşları bir süre haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunuldu.

POLİS İZİNİ İSTASYONDA BULDU

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, genç kadının son olarak Dongdaegu İstasyonu yakınlarında görüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, Kuzey Gyeongsang eyaletinin Gyeongsan kentindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada genç kadının cansız bedeni bulundu. Polis, cesedin parçalandığını ve bazı kalıntıların farklı yerlere bırakıldığını açıkladı. Ekiplerin, kayıp parçaları bulmak amacıyla atık yakma tesisi de dahil olmak üzere çeşitli noktalarda arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİNİN HAREKETLERİ SORUŞTURULUYOR

Polisin iddiasına göre şüpheli, cinayetin ardından genç kadının kıyafetlerini giyerek onun cep telefonunu aldı ve Dongdaegu İstasyonu'na gitti. Daha sonra telefonu kapattığı öne sürülen şüphelinin, bir tuvalette üzerini değiştirdikten sonra evine döndüğü belirtildi.

Şüphelinin ayrıca polise kayıp ihbarında bulunurken kendisini genç kadının erkek arkadaşı gibi göstererek soruşturmayı yanıltmaya çalıştığı iddia edildi.

ÜNİVERSİTE: ŞÜPHELİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİYDİ

Daegu Katolik Üniversitesi, gözaltındaki kişinin üniversitede öğretim görevlisi olduğunu doğruladı. Şüphelinin rehabilitasyon terapisi ve nöroanatomi dersleri verdiği, gelecek dönemde ise insan anatomisi ile kas-iskelet sistemi hastalıkları ve tedavisi üzerine dersler vermesinin planlandığı açıklandı.

Üniversiteden edinilen bilgilere göre şüpheli ile genç kadın birbirini tanıyordu. İkilinin aynı ülkeden olması nedeniyle daha önce de görüştükleri belirtildi.

Çin'in Busan Başkonsolosluğu da genç kadının ölümünü doğrularken, Güney Kore polisinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi. Ekipler, cinayetin kesin nedenini ve şüphelinin olay sırasında ve sonrasında gerçekleştirdiği eylemleri araştırıyor.