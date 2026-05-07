Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmenin cenazesi derede bulundu. Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Kutbettin Keskin'in (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 5. gününde Haçapur Deresi'nde AFAD dalgıçları, jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürdürüldü. Ekipler, Keskin'in cenazesine Haçapur Deresi'nin Dilektepe köyü mevkisinde ulaştı. Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderilecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.