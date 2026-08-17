Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Adaköy Mahallesi Kavak Bayır mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden geçen bir kişi, tarlanın ortasında başında köpeğin beklediği bir cisim fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaş, eve giderek gördüklerini babasına anlattı. Baba ve oğul daha sonra birlikte bölgeye döndü. Yakından yaptıkları kontrolde gördükleri cismin bir erkeğe ait cansız beden olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Adaköy Mahalle Muhtarı İsmail Sarı’ya bildirdi. Muhtar Sarı’nın ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin 30 Temmuz’dan beri İstanbul’un Esenler ilçesinden kayıp olarak aranan İ.B.’ye ait olduğu anlaşıldı.

10 İLA 15 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, uzun süredir açık alanda bulunduğu değerlendirilen cansız bedenin vücut bütünlüğünün zarar gördüğü tespit edildi. İlk bulgular doğrultusunda İ.B.’nin yaklaşık 10 ila 15 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından İ.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, İ.B.’nin İstanbul Esenler’den Mustafakemalpaşa’ya nasıl geldiği, Adaköy Mahallesi’ndeki bölgeye ne şekilde ulaştığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.