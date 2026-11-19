Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 7 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Asi Nehri'nde yapılan aramada Bezar'a ait olduğu değerlendirilen cesedin çuval içinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, Bezar'ın Antakya ilçesine geldiği ve ardından kendisinden haber alınamadığı belirlendi.

Bezar'ın, daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü tespit edildi. M.K., ifadesinde Bezar'ın kendisiyle görüşmek için Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bunu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etti.

BAKANLIK CİNAYETİN AYRINTILARINI AÇIKLADI

Bu ifade üzerine derinleştirilen soruşturmada, Bakanlığın açıklamasına göre, E.C.K. ile eniştesi N.D.'nin Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedini varil içinde yakmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları tespit edildi.

Olayla bağlantılı 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Asi Nehri'nde arama yapan dalgıç polisler, çuval içinde bir ceset buldu. Yanmış ve bütünlüğü bozulmuş cesedin Bezar'a ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.