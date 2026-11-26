Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Er'den acı haber geldi. Evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 55 yaşındaki besicinin cansız bedeni, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.

GECE BOYUNCA DRON DESTEKLİ ARAMA YAPILDI

Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Er, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmeyen Er'e ulaşamayan ailesi ve yakınları, kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı. Sonuç alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Kayıp ihbarının ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları, gece boyunca dron desteğiyle devam etti.

CANSIZ BEDENİ YAYLACIK ORMANLARINDA BULUNDU

Havanın aydınlanmasıyla birlikte arama faaliyetleri yeniden yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sonucunda Mehmet Er'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Tunçbilek'e yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ormanları Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkiinde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Er'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Mehmet Er'in ölümüne ilişkin cinayet ihtimali de dahil olmak üzere tüm olasılıkların araştırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.