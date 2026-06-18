Mersin'in Mut ilçesinde dün kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Sertavul Yaylası'nda çalıştığı marketten Aşağı Köselerli Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıkan gencin, geç saatlere kadar eve gelmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.

KAZA YOL KENARINDAKİ SAZLIK ALANDA ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkisinde yoğunlaştırılan aramalarda, yol kenarında bulunan sazlık alanda bir motosiklet ve hareketsiz yatan bir kişi tespit edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bu kişinin kayıp olarak aranan Emre Kanat olduğu belirlendi.

İNCELEME VE OTOPSİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Emre Kanat'ın seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildiği ve kaza neticesinde yaşamını yitirdiği saptandı. Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.