Giresun kent merkezi Hacı Siyam Mahallesi'nde sahil kesiminde hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Akşam saatlerinde çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, cansız bedenin kentte iki gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan 40 yaşındaki polis memuru Osman Sinan'a ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Sinan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.