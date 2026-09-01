1625 yılında Hükümdar 3. Ferdinand adına basılan 100 dukalık nadir altın sikke, toprağa gömüldüğü gizli alandan çıkarılarak yeniden kayıt altına alındı. Otuz Yıl Savaşı dönemine ait 349 gram ağırlığındaki eser, dünyada bilinen 4 mevcudiyetten biri olmasıyla tarihi açıdan büyük önem taşıyor.

HÜKÜMDARIN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN BASILDI

74 milimetre çapındaki altın sikke, günlük ticari alışverişlerde kullanılmak amacıyla değil, hükümdarın askeri ve ekonomik gücünü sergilemek üzere özel olarak üretildi. Eserin, Otuz Yıl Savaşı sürecinde Habsburg Hanedanı'nın yanına çekilmek istenen Alman prenslerine diplomatik hediye olarak sunulmak amacıyla hazırlandığı bildirildi.

SAVAŞ SIRASINDA TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Avrupalı bir koleksiyoner, İkinci Dünya Savaşı sırasında servetini korumak amacıyla aralarında bu sikkenin de bulunduğu binlerce tarihi eseri toprağa gömdü. 1990'lı yıllarda yürütülen çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan sikke, yapılan detaylı incelemelerin ve kimlik doğrulama süreçlerinin ardından koleksiyon kayıtlarına girdi.

MÜZAYEDEDE 1 MİLYON FRANGIN ÜZERİNDE DEĞERLENDİ

Numismatica Ars Classica tarafından düzenlenen 162. müzayedede satışa sunulan 100 dukalık altın sikke için 1 milyon İsviçre frangı başlangıç fiyatı belirlendi. Tarihi nitelikteki nadir yapıtın tahmini piyasa değerinin 1 milyon 250 bin İsviçre frangı seviyesinde olduğu kaydedildi.