8 Mart 2014 gecesi, 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere havalanan MH370 sefer sayılı uçak, kalkıştan tam 38 dakika sonra radardan çıkıp sırra kadem bastı. Aradan geçen 12 yıla, harcanan yüz milyonlarca dolara ve okyanus tabanının didik didik edilmesine rağmen devasa yolcu uçağının ana gövdesine hâlâ ulaşılamadı.

Ancak Malezya hükümeti, havacılık tarihinin bu en büyük gizemini çözmekten vazgeçmiyor. Yapılan son resmi açıklamaya göre, kayıp uçağı arama çalışmaları 1 yıl daha uzatıldı.

BULANA 70 MİLYON DOLAR VERECEKLER

Malezya Ulaştırma Bakanı tarafından duyurulan yeni plan, ticari bir motivasyonla arama süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Okyanusun derinliklerinde uçağın ana enkazını bulmayı başaran arama şirketine, tam 70 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 265 milyon TL ödenecek. "Bulgu yoksa ödeme de yok" (No cure, no fee) prensibiyle yürütülen bu operasyon, en son su altı teknolojilerini kullanan uzman şirketleri harekete geçirmiş durumda.

HAVACILIK TARİHİNİN EN PAHALI OPERASYONU

Daha önce teknik yetersizlikler ve sonuç alınamaması nedeniyle durdurulan arama çalışmaları, Aralık 2025'te Hint Okyanusu'nda yeni veriler ışığında yeniden başlatılmıştı. Bugüne kadar yürütülen faaliyetler, küresel havacılık tarihine "en pahalı arama-kurtarma operasyonu" olarak geçti.

Yıllar içinde Afrika kıyılarında ve Hint Okyanusu'ndaki adalarda uçağa ait olduğu kesinleşen birkaç küçük parça (kanatçık vb.) kıyıya vurmuş olsa da, uçağın gövdesi, kara kutuları ve yolcuların akıbeti hâlâ okyanusun karanlık sularında gizleniyor.

38 DAKİKA SONRA NE OLDU?

Uçakla kurulan son temasın üzerinden geçen 12 yıl, komplo teorilerini ve soru işaretlerini azaltmadı. Kalkıştan sadece 38 dakika sonra iletişim sistemlerinin aniden kapanması ve uçağın rotasını tamamen değiştirerek Hint Okyanusu'na doğru saatlerce uçtuğunun tespit edilmesi, olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğu sorusunu yanıtsız bırakıyor.

Aralık 2025'te başlayan ve şimdi 1 yıl daha uzatılan bu son arama dalgası, modern teknolojinin (gelişmiş sonar sistemleri ve yapay zeka destekli okyanus haritalama) yardımıyla MH370'in sırrını çözebilecek mi? Tüm dünya, milyarlarca dolarlık bu uçağın ve 239 insanın izini süren ekiplerden gelecek o son dakika haberini bekliyor.