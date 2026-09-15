Olay, Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde meydana geldi. Saat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, zihinsel engelli bir kişinin evinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.
İhbarın ardından bölgeye AFAD Arama ve Kurtarma, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökbudak köyü kırsalında geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü arama-tarama çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Saat 14.30 sıralarında kayıp kişi, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayalık alanda bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde durumunun iyi olduğu belirlenen 42 yaşındaki kişi, jandarma ekipleri eşliğinde ailesine teslim edildi.