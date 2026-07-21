"Godzilla vs. Kong" ve "Godzilla x Kong: The New Empire" filmlerinin çocuk yıldızı oyuncu Kaylee Hottle, ABD'nin Maryland eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
19 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini babası Joshua Hottle, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
İşaret diliyle açıklama yapan baba Hottle, kızının cenazesini teslim almak üzere Teksas'tan Maryland'e gittiğini belirtti.
Yetkililerin kendisine ulaştığında kızının hastaneye kaldırılırken kalbinin durduğunun bildirildiğini ifade etti.
ÇIKIŞINI 2021'DE YAPTI
Kariyerindeki en büyük çıkışı 2021 yapımı 'Godzilla vs. Kong' filminde canlandırdığı 'Jia' karakteriyle yakaladı.
Filmde King Kong ile işaret diliyle kurduğu güçlü bağla sinemaseverlerin beğenisini kazanan Hottle, bu rolünü 2024 vizyonlu devam filmi 'Godzilla x Kong: The New Empire'da da başarıyla tekrarladı.
Oyuncu ayrıca 'Magnum P.I.'ın bir bölümünde 'Joon' karakterine hayat vermişti.