İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü törenlerinde milli marşın Karaman’da Arapça okutulmasının ardından benzeri bir olay da Edirne’de yaşandı.

Lalapaşa Cumhuriyet Ortaokulu’nda İstiklâl Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dereceye giren öğrencilere Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz İstiklal Marşı yazılı tablo hediye etti. Ancak tablodaki İstiklal Marşı’nın Arapça harflerle yazıldığı, Türk bayrağının da ters ve altında da Arapça ifadeler yer aldığı görüldü.

‘MÜNFERİT DEĞİL’

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Karaman’daki olayın ardından ortaya çıkan örnekler, yaşananların münferit olmadığını gösteriyot” dedi ve şunları söyledi:

“Cumhuriyetin ortak değerleri aşındırılıyor. Bu kaymakamın Arapça hediyesi aynı zamanda iktidarın da zihniyetidir. Yerli ve milli nutukları atan siyasi iktidarın döneminde, bağımsızlık marşımız Arapça yazılı metin olarak çocuklara hediye ediliyor.”

‘Bu tam bir dalalet hali ve sapkınlıktır’

-İYİ Partİ lİderİ Müsavat Dervişoğlu: Bu tam bir dalalet hâlidir ve sapkınlıktır. Buradan gaflet, delalet, ihanet içerisinde olanlara ve buna seyirci kalanlara da bir kere daha sesleniyorum. Türkiye sahipsiz değildir.

-HÜR-SEN Başkanı Levent Kuruoğlu: Türk dilinin başkenti Karaman’da, İstiklal Marşı’nın Arapçaya çevrilerek okunması, milli değerlerimizin anlamı ve ruhu açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Milli değerlerimizin temsilinde daha hassas davranılması gerekir.

-Türk Eğİtİm-Sen Başkanı Talİp Geylan: İşgüzarlığın daniskası. Hem de Türkçe’nin başkenti Karaman’da! Karamanoğlu Mehmet Bey’in kemikleri sızlamıştır. MEB bu saygısızlığa kayıtsız kalmamalı.