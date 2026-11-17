İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi ile Türkiye genelinde 96 ilçenin yeni mülki idare amirleri belli oldu. Görevlendirmeler kapsamında Trabzon’un Çaykara ilçesinin kaymakamlığına Ceyda Durmaz atandı.
ÇAYKARA'DA BİR İLK YAŞANACAK
Son olarak Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Ceyda Durmaz, Çaykara’daki yeni görevine başlamasıyla ilçenin ilk kadın kaymakamı olacak.
Durmaz’ın atanması, Çaykara’nın mülki idare tarihinde bir ilk olması nedeniyle dikkat çekti.
ÜÇ FARKLI İLÇEDE GÖREV YAPTI
Mülki idare alanında farklı ilçelerde deneyim kazanan Ceyda Durmaz, Mudurnu’dan önce Denizli’nin Baklan ve Burdur’un Yeşilova ilçelerinde görev yaptı.
Yeni kaymakamın önümüzdeki günlerde Trabzon’un Çaykara ilçesine gelerek görevine başlaması bekleniyor.