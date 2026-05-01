Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Enez Kaymakamı Merve Ayık ve 3 kişi yaralandı. Enez Kaymakamı Merve Ayık Öğle saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu Karapınar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Keşan yönüne giden A.İ.A. yönetimindeki otomobil, kavşakta Maksutlu köyü yolundan ana yola çıkan İ.T. idaresindeki plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, otomobildeki Enez Kaymakamı Merve Ayık ve G.A.A. ile hafif ticari aracın sürücüsü İ.T. ve yanındaki Z.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

