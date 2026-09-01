Bayram coşkusunu gölgeleyen protokol krizi Sinop’un Erfelek İlçesi’nde yaşandı. İddialara göre Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni için hazırlandı, ancak koruması Nevzat A. gecikti.

Kaymakamlık binası önünde bekletilmeye çok öfkelenen Kaymakam Yıldız ile jandarma personeli olan koruma Nevzat A., arasında bu nedenle tartışma çıktı. Herkesin içinde tehdit ve hakaretlere varan kavgada, ağır ifadeler kullanıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga yatıştı.

FİZİKİ MÜDAHALE

Ancak tören bitiminde bu kez makam aracı içinde tartışma başladı.Aracı durdurup inen kaymakam ile koruma arasında itiş kakış ve fiziki müdahale yaşandı. Yumruklaşmaya varan kavga sonrası her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.Koruma görevlisi Nevzat A., olay sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili Sinop Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, her iki taraf için de karşılıklı olarak ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralamaya teşebbüs iddialarıyla ilgili adli süreç başlatıldığı belirtildi.