Antalya’da Kepez’de ‘bu kadarı da olmaz’ dedirten bir olay yaşandı. 16 Mart’ta yaşanıldığı belirtilen olayda, Milli Eğitim personeli M.Y., Kepez Kaymakamlığı’na iki silahla girdi.

BASKIYI VİDEODA ANLATMIŞ

Tabancayla etrafa rastgele ateş açan adam, binanın boşaltılmasıyla kendini bir odaya kilitledi. Müzakereye gelen polis memurları, intihar edeceğini söyleyen adamla 4,5 saat görüştü ve ikna etti.

Gözaltına alınan memur hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Şüphelinin, olay öncesinde sosyal medyada paylaştığı videoda kendisine mobbing yapıldığını iddia ettiği ve şikayetçi olduğu görüldü.

RAPOR ALIP İŞE GELMİYORDU

Memurun soruşturması tam 5 ay sonra tamamlandı. Memura, kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezası verildi. Ayrıca Kepez’den Tunceli’nin Ovacık ilçesine tayin edildi.

Ancak sağlık sorunları olduğunu beyan ederek rapor alan ve işe gelmeyen memura, yeni görev yeri ve cezası tebliğ edilemedi. Rapor getiren adam, son gelişinde binada görevli polislerle tartıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Aynı kurumda görevli Ö.Ç.’nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten polis memurları, memuru içeri almak istemedi. Bunun üzerine şahıs mecburen binadan uzaklaştı. (DHA)