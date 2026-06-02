Fatih Kaymakamlığı, İBB Miras'ın kapsamlı restorasyonuyla ayağa kaldırılan Yerebatan Sarnıcı'nın boşaltılması için tebligat gönderdi.

Kaymakamlıktan yapılan tebligata göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün 10.00'a kadar sarnıcı boşaltmasını istedi.

Tebligatta, tahliyenin gerçekleştirilmemesi halinde aynı gün saat 10.00’da işlemin resen yapılacağı ve sorumluluk ile masrafların ilgili tarafa ait olacağı ifade edildi.

TAHLİYEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ AMA...

İstanbul'da yer alan tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aktarıldı.

Bu devir işlemini kamuoyuna ilk paylaşan isim, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu paylaşımında, Yerebatan Sarnıcı'nın tapusunun yasal ya da vicdani hiçbir gerekçe gösterilmeden Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerine kaydedildiğini belirtti.

Konuyla ilgili İBB tarafından yapılan resmi açıklamada ise söz konusu mülkiyet değişiminin herhangi bir yargı kararı, idari bilgilendirme ya da resmi bir tebligat yapılmaksızın gerçekleştirildiği vurgulandı.

Mayıs 2026'da İstanbul 8. İdare Mahkemesi İBB'nin başvurusu üzerine tahliyeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak bu karar daha sonra kaldırılarak tahliye sürecinin önü yeniden açıldı.