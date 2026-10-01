Düşük maaşlarla hayata tutunmaya çalışan emeklilerin artan yaşam maliyeti karşısında dayanacak güçleri ve sabırları kalmadı. Bugün karı koca emekli maaşı alan bir çift ev kirasını bile ödeyemiyor. Bu zorlu ekonomik koşullar içerisinde her gün farklı illerde yüzlerce binlerce kişi sokağa dökülerek sesini iktidara duyurmaya çalışıyor.

Dün de emekliler Ankara Ulus’ta ve İstanbul Kadıköy’de “İktidarı sandığa gömeceğiz’’ sloganı ile yürüyüş yaptı. “Para için değil, onurumuz için sokaktayız, geçinemiyoruz” pankartı da açıldı. Tüm Emekliler Sendikası adına yapılan açıklamada, 25 Eylül’de Ankara’da AYM önünde emekli polis Ali Şekeroğlu’nun yaşamına son vermesinin ardından yaşananlara değinildi ve ‘’Olay bireysel bir intihar olarak görülemez ‘’ denildi.

‘MAHÇUP OLMAYALIM’

“Hiç kimsenin çaresizliği, kendi canına zarar verecek noktaya taşınamaz” denilen açıklamada emeklilerin mücadelesinin meşru bir hak mücadelesi olduğu belirtilerek “Şekeroğlu daha önce ‘Anayasal hak olan insan gibi yaşamak istiyorum.

Vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz, ancak açlıkla da cezalandıramaz’ dedi. Anayasa Mahkemesi önünde elindeki pankartta ‘Para için değil, onurumuz için’ yazıyordu” denildi. Açıklamada ‘’Emekliye kaynak yok denilirken milyarlarca liralık fon skandalları gündeme geliyor. Kaynak var ama emekliye yok? Bir ömür çalışan milyonlarca emekliye insanca yaşayabileceği aylık sağlamak neden yük oluyor?’’ soruları da yöneltildi ve şöyle denildi: “Sadaka veya lütuf istemiyoruz. Bir ömür verdiğimiz emeğin karşılığını istiyoruz. İnsanca beslenmek, barınmak, sağlık hizmetine ulaşmak, çocuklarımıza ve torunlarımıza mahcup olmadan, yarından korkmadan yaşamak istiyoruz”

‘Başka yolu yok saltanat gidecek’

İstanbul Kadıköy Kilise Meydanı'nda bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi emekliler 25 Eylül'de Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyan emekli polis Ali Şekeroğlu'nu andı. Eylem sırasında ‘Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP’, "Yok, yok başka yolu yok, saltanat gidecek" sloganları atıldı. Eylemde ayrıca Şekeroğlu ile ‘özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mücadelesi’nde yaşamlarını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.