Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, ‘gelirde, vergide, ülkede adalet’ için Antalya’da meydanlara indi. Emekçi buluşmalarının 10’uncusunu Antalya’da düzenleyen DİSK üyeleri, temel meselenin bölüşüm meselesi olduğunun altını çizdi.

Antalya Attalos Meydanı’ndaki eylemde “Sefalete teslim olmayacağız” sloganları atıldı.

‘SİSTEM DEĞİŞMELİ’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TBMM’ye sunulan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ne ilişkin, “Faize kaynak var, sermayeye kaynak var. 2027 bütçesinde sermayenin talepleri var. Ama 2027 bütçesinde işçiler, emekçiler, emekliler yok, kadınlar yok, gençler yok” dedi. “Temel mesele bölüşüm meselesi. Ülkemiz yoksul olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için geçinemiyoruz” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, asgari ücretin 9 aylık kaybının 6.828 liraya ulaştığını belirti.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Antalya’da yoğun yağış ve hortum nedeniyle 4 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti ve işçilerin ailelerine başsağlığı diledi. Çerkezoğlu, iklim krizinin işçilerin yaşam hakkını doğrudan etkilediğini ifade etti.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “Emekliler yaşam mücadelesi veriyor. Emeklilerin sorunları pansuman tedbirlerle ya da 3-5 bin liralık artışlarla çözülemez. Emeklilik sistemi de emeklilerin ücretlerini belirleyen sistem de köklü bir biçimde yeniden kurulmalı” dedi. Ayrıca Çerkezoğlu, bir asgari ücretlinin 6 bin yılda alacağı geliri fon vurgunu ile bir avuç kişinin 4 ayda fondan kazandığını da söyledi.