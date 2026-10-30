Yeni yılın bütçesinde iktidar emeklilere yönelik iyileştirme yapacağını açıkladı. Öte yandan emekli dernekleri taslakta konuşulan sınırlı refah payı artışının mevcut hayat pahalılığında 23 bin 552 lirayla geçinmeye çalışan emeklinin derdine merhem olmayacağı belirtti. Emekliler, insanca yaşayabilmek için maaşların taban sınırının en az 40 bin lira bandına çekilmesi gerektiğini savunuyor.

Uzmanlar sistemin maaş zammı kulvarından çıkarılıp bir nevi ‘sadaka veya sosyal yardım’ mekanizmasına dönüştürüldüğünü vurguluyor. Geçen yıl faiz giderleri için ayrılan toplam kaynak 2.7 trilyon lira olarak belirlenmişti, 2027 yılı bütçesinde ise faiz ödemelerine 4 trilyon liraya yakın kaynak ayrıldı. Emekli kök maaşlarının insanca yaşanacak bir seviyeye çekilmemesi, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmemiş olması vatandaşın tepkisini çekerken garantili müteahhitlere, itibara, faize, kamu banka ve kurumlarından fonculara milyarlar akıtılıyor.

‘ADALETSİZLİK ARTIYOR’

Yıllarca yüksek prim ödemiş ama yaşı 65’in altında olan bir emekli ile az prim ödemiş 65 yaş üstü bir emeklinin maaş zammının ayrıştırılmasının da adaletsizliği derinleştirebileceği öngörülüyor. Bütçeden emekliye ayrılan kaynağın siyasi tercih olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Hükümetler her zaman daha fazla kaynak ayırabilir. Kaynak yokluğu iddiası dayanaksızdır. Bütçeden faizler için ayrılan kaynak sosyal güvenlik gibi on milyonlarca kişiyi ilgilendiren kaynağın çok üzerindedir. ‘Kaynak yok’ iddiası sadece sosyal harcamalarda gündeme gelir. Borç faizinde veya sermeye teşviklerinde böyle bir kısıt gündeme

gelmez.”

Fatura vatandaşa kesildi

Vatandaş, 3 yıl süren enflasyonla mücadele programında faturanın kendisine kesildiğini ve iktidarın itibardan tasarruf etmediğini söylüyor. 2027 yılı bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan 3 trilyon 975 milyar liranın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı için toplam 27 milyar 547 milyon lira ödenek önerildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2027 yılı için 229 milyar 64 milyon lira bütçe ayrılması öngörüldü. Diyanet'in bütçesi, 2026 yılındaki 174 milyar 389 milyon liralık ödeneğe kıyasla yüzde 31.4 oranında artırıldı.