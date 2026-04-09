Kaynatılmış su, içindeki zararlı mikroorganizmaları yok ederek tüketim için daha güvenli hale gelir. Hepimiz, ister içmek için ister bir fincan çay, çorba veya başka bir sıcak içecek yapmak için, suyu tüketmeden önce kaynatırız.

Ancak kimi zaman kaynattığımız suyu tekrar kullanmak isteriz. Bu noktada yapılan en yaygın hatalardan biri, aynı suyu yeniden kaynatmaktır. Uzmanlara göre bu alışkanlık sanıldığı kadar masum değil.

KAYNATILMIŞ SUYU TEKRAR KAYNATMAYIN

Uzmanlar, suyun tekrar tekrar kaynatılmasının içeriğindeki bazı maddelerin yoğunlaşmasına yol açabileceğini belirtiyor. İlk kaynatma sırasında zararsız seviyede olan bazı mineraller, su azaldıkça daha yoğun hale gelebiliyor.

Özellikle nitrat içeren sular yeniden kaynatıldığında, bu maddelerin nitrozamin adı verilen ve sağlık açısından riskli kabul edilen bileşiklere dönüşme ihtimali bulunuyor.

Benzer şekilde, suda düşük miktarda bulunan arsenik de tekrar kaynatma sonucunda yoğunlaşabilir. Uzun süre bu tür suyun tüketilmesi, kalp sağlığından cilt yapısına kadar çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir.

Ayrıca florür ve kalsiyum gibi minerallerin oranı da artabilir. Bu durum, özellikle hassas bünyelerde kemik problemleri ile böbrek ve safra kesesi taşı oluşumu riskini artırabilir.

Uzmanlar, bu nedenle kaynatılan suyun mümkünse tek seferde tüketilmesini ve tekrar tekrar kaynatılmamasını öneriyor.