Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Çiçekliyurt Mahallesi’nde 20 Haziran akşamı meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi ve 2 aylık hamile Nurcan Akpirinç (23) şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

"EŞİMLE TARTIŞTIM, EVE GELMEK İSTİYORUM"

Dini nikahlı eşi M.A. ile tartışan Nurcan Akpirinç, saat 15.05 sıralarında annesini arayarak eşinin kendisini aldattığını, kavgayı bu yüzden çıkardıklarını ve babaevine dönmek istediğini belirtti. Saat 18.50 sıralarında ise Akpirinç'in kayınbiraderi aileyi arayarak Nurcan'ın evde olmadığını ve yanlarında olup olmadığını sordu.

"EVDE YOK" DEDİLER, MİSAFİR ODASINDA ASILI BULUNDU

Şüphe üzerine damatlarının evine giden aileye, kayınvalide ve kayınpeder tarafından Nurcan'ın evde olmadığı ve her yerde arandığı söylendi. Evden ayrılmak zorunda kalan aile, yaklaşık 2 saat sonra saat 21.00 sıralarında başkalarından gelen telefonla Nurcan Akpirinç'in evin misafir odasında asılı halde bulunduğunu öğrendi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

"KAYNANAM BENİ ÖLDÜRECEK" MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından konuşan abla Pınar Akpirinç, kardeşinin ölümünden kısa süre önce hamile olduğunu öğrendiğini ve kendisine "Pınar, kaynanam beni öldürecek" şeklinde mesaj attığını iddia etti. Abla Akpirinç, saatlerce haber alınamayan kardeşinin bebeğinin bile aranmadığını ve olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne sürerek şunları söyledi:

"İntihar ya da cinayet fark etmiyor. O evden bir ölü çıktı. Kocası ve kayınbabası 2 gün sonra, kaynanası 6 gün sonra ifadeye gitti. Olayın bir an önce açıklığa kavuşmasını ve karşı tarafın cezalandırılmasını istiyoruz."

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEMEDE

Otopsi tutanağında Akpirinç’in kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği; kan, doku örnekleri ve olay yerindeki çift hatlı halatın incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği kaydedildi. Baba Hasan Akpirinç ve aile, ölümün şüpheli olduğunu belirterek dini nikahlı eş M.A. ve ailesinden şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.