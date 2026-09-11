Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Kanada Mahallesi Sakarya Sokak’ta 2 Eylül günü görünmez bir ev kazası meydana geldi. 25 yaşındaki Şahan Günan, evinde ocak üzerinde kaynamakta olan sıcak su kabını kaldırmak istediği sırada bir anlık denge kaybı yaşadı. Günan'ın dengesini kaybetmesiyle kaynar su üzerine döküldü. YANIK ÜNİTESİNDE 8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ Vücudunun özellikle karın ve göbek bölgesinde ağır yanıklar oluşan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 8 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Günan, vücudunda gelişen ağır enfeksiyon nedeniyle doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Şahan Günan’ın cenazesi, Esentepe Mahallesi’ndeki Cımbızlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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